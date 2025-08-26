Detenidas dos personas por cometer cuatro robos a punta de pistola en menos de una hora en L’Hospitalet

Agentes de los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) detuvieron el pasado 20 de agosto a un hombre de 25 años como supuesto autor de un delito de amenazas y un delito de tenencia de armas y explosivos. Tres días después, el 23 de agosto, se le volvió a detener por cometer, a punta de pistola, cuatro robos violentos esa misma madrugada, acompañado de una joven de 20 años, también detenida "por su participación activa".