Detenidas dos personas por cometer cuatro robos a punta de pistola en menos de una hora en L’Hospitalet

Agentes de los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) detuvieron el pasado 20 de agosto a un hombre de 25 años como supuesto autor de un delito de amenazas y un delito de tenencia de armas y explosivos. Tres días después, el 23 de agosto, se le volvió a detener por cometer, a punta de pistola, cuatro robos violentos esa misma madrugada, acompañado de una joven de 20 años, también detenida "por su participación activa".

Pertinax #3 Pertinax
#2 Atraco con tiros y unos días después más atracos armados. Alguno lo verá normal.
Pertinax #1 Pertinax
Pobres de solemnidad. Fijo.
#2 Lusco2
#1 Alquilaron la pipa por horas
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Para que los detienen si los sueltan sobre la marcha? Chiste de pais. Ya lo de pedir que se mande a tomar por culo a los extranjeros que delincan seria mucho pedir
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
desde el dia 20 haciendo de las suyas, si va a parecer que los mossos se los llevan a esta pareja de infra para que hagan practica en la galeria de tiros
Postmeteo #5 Postmeteo
Para los malpensados que lo estuvieran buscando, mando otra noticia donde lo específican. Y sí.

elcaso.elnacional.cat/es/noticias/roban-cuatro-personas-con-arma-fuego
