Detectan un fuerte retroceso en la línea que estabiliza el hielo antártico y advierten posibles consecuencias globales

Un equipo internacional liderado por la Universidad de California analizó la evolución de la llamada “línea de apoyo”, un límite crucial que separa el hielo apoyado sobre tierra firme del que ya flota en el océano.



Este borde funciona como un ancla natural. Cuando retrocede, indica que el hielo pierde estabilidad y se vuelve más vulnerable a desplazarse hacia el mar. Según el estudio, publicado en PNAS, esta línea ha retrocedido más de 12.800 kilómetros en apenas tres décadas.