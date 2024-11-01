Detectan una de las estructuras rotatorias más grandes del universo

Un equipo internacional ha identificado una de las estructuras rotatorias más grandes de entre todas las conocidas: una cadena de galaxias ubicada en un gigantesco filamento cósmico giratorio, a 140 millones de años-luz de distancia de la Tierra.



La investigación en la que se ha hecho el hallazgo es obra de un equipo internacional integrado, entre otros, por Madalina Tudorache y Lyla Jung, ambas de la Universidad de Oxford en el Reino Unido.