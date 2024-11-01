edición general
Detectan una de las estructuras rotatorias más grandes del universo

Detectan una de las estructuras rotatorias más grandes del universo

Un equipo internacional ha identificado una de las estructuras rotatorias más grandes de entre todas las conocidas: una cadena de galaxias ubicada en un gigantesco filamento cósmico giratorio, a 140 millones de años-luz de distancia de la Tierra.

La investigación en la que se ha hecho el hallazgo es obra de un equipo internacional integrado, entre otros, por Madalina Tudorache y Lyla Jung, ambas de la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

