Destapan la gran estafa a la NBA: el fraude de ganar 28 millones sin trabajar

Destapan la gran estafa a la NBA: el fraude de ganar 28 millones sin trabajar

En Estados Unidos acusan a Los Angeles Clippers de estafar a la NBA eludiendo el límite salarial pagando 28 millones de dólares a Kawhi Leonard por un "no-show job" (empleo ficticio).

victorjba #1 victorjba
Si eso se puede probar la que le va a caer a los Clippers no va a ser pequeña.
ewok #2 ewok
#1 ¿Nos lo resumes?
WcPC #3 WcPC
#2 Los jugadores de la NBA tienen un límite de salario (para que no ocurra lo que en España, que 2 equipos lo ganan TODO, al tener un límite, los jugadores cambian de equipo)
Al parecer algunos están saltándose el límite y eso hace que el resto de equipos puedan ponerle una multa gorda.
#6 Tronchador. *
#3 Solo apuntar que además del límite salarial, para evitar lo de que dos lo ganen todo, hay otras medidas como que un jugador no puede irse por su cuenta a buscar otros equipos si no es agente libre, y que para ello tienen que pasar x años desde que un equipo lo selecciona en el draft, por ello los equipos se cambian jugadores como cromos en vez de pagar por ellos una cláusula de recisión.
WcPC #7 WcPC
#6 Si, gracias por puntualizar, tienen más leyes para que la diferencia entre los jugadores que un equipo y otro sea enorme, como el número de jugadores.
Pero quería resumir la información al tema de la noticia.
yende #4 yende
#1 #2 En la NBA existe unos limites salariales. Parece ser que Ballmer y Kawhi montaron empresas pantalla para pagar sueldo encubierto sin que pasara por las estrictas normas salariales de la NBA.
Se han saltado salario máximo y no han pagado impuestos por sobrepasar los salarios. Les puede caer una buena.
victorjba #5 victorjba
#2 Pues hombre, existe el precedente de Joe Smith con Minnesota, firmó por muy poco dinero inicialmente para que luego le pudieran renovar por muchísimo para eludir el tope salarial, los pillaron y les quitaron 5 primeras rondas del draft (luego se redujo a 3). Eso se hizo todo dentro del equipo. Hacer un chanchullo fuera de la liga... Si eso finalmente se demuestra la próxima vez que los Clippers tengan primera ronda del draft ya estará jugando el nieto de LeBron xD
reivaj01 #8 reivaj01
#5 En realidad hay muchos más precedentes, por ejemplo jugando con patrocinios, firmando contratos con una duración exagerada, etc., pero lo del caso de este envío es que es muy descarado.
Aprovecho este comentario para explicar una característica de la NBA que hace que sea diferente a las ligas europeas y hace que muchas cosas no se entiendan muy bien por nuestra parte.
En nuestro país hay entidades que organizan competiciones: la liga, la federación (copa del rey), la UEFA (la champions y…   » ver todo el comentario
ewok #9 ewok
#8 ¿Por eso deshicieron el equipo de Jordan, Pippen...?
