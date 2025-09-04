·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7932
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7327
clics
¿Ya nadie se acuerda?
7216
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
5348
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
4522
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
más votadas
507
La Junta de Andalucía gastó más de 19.000 euros de dinero público en el viaje de Juanma Moreno a Polonia para ver la final del Real Betis en Conference League
453
Palestina gana la etapa de la Vuelta a España
309
"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado
485
Una profesora francesa, acosada por su homosexualidad, se suicida el día de la vuelta al colegio
514
Sionista, defensor de la masacre en Gaza y respaldado por Netanyahu: así es Sylvan Adams, el dueño del equipo israelí boicoteado en La Vuelta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
30
clics
Destapan la gran estafa a la NBA: el fraude de ganar 28 millones sin trabajar
En Estados Unidos acusan a Los Angeles Clippers de estafar a la NBA eludiendo el límite salarial pagando 28 millones de dólares a Kawhi Leonard por un "no-show job" (empleo ficticio).
|
etiquetas
:
clippers
,
leonard
,
salary cap
3
0
0
K
38
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
38
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
victorjba
Si eso se puede probar la que le va a caer a los Clippers no va a ser pequeña.
0
K
20
#2
ewok
#1
¿Nos lo resumes?
1
K
31
#3
WcPC
#2
Los jugadores de la NBA tienen un límite de salario (para que no ocurra lo que en España, que 2 equipos lo ganan TODO, al tener un límite, los jugadores cambian de equipo)
Al parecer algunos están saltándose el límite y eso hace que el resto de equipos puedan ponerle una multa gorda.
2
K
30
#6
Tronchador.
*
#3
Solo apuntar que además del límite salarial, para evitar lo de que dos lo ganen todo, hay otras medidas como que un jugador no puede irse por su cuenta a buscar otros equipos si no es agente libre, y que para ello tienen que pasar x años desde que un equipo lo selecciona en el draft, por ello los equipos se cambian jugadores como cromos en vez de pagar por ellos una cláusula de recisión.
1
K
19
#7
WcPC
#6
Si, gracias por puntualizar, tienen más leyes para que la diferencia entre los jugadores que un equipo y otro sea enorme, como el número de jugadores.
Pero quería resumir la información al tema de la noticia.
0
K
12
#4
yende
#1
#2
En la NBA existe unos limites salariales. Parece ser que Ballmer y Kawhi montaron empresas pantalla para pagar sueldo encubierto sin que pasara por las estrictas normas salariales de la NBA.
Se han saltado salario máximo y no han pagado impuestos por sobrepasar los salarios. Les puede caer una buena.
2
K
40
#5
victorjba
#2
Pues hombre, existe el precedente de Joe Smith con Minnesota, firmó por muy poco dinero inicialmente para que luego le pudieran renovar por muchísimo para eludir el tope salarial, los pillaron y les quitaron 5 primeras rondas del draft (luego se redujo a 3). Eso se hizo todo dentro del equipo. Hacer un chanchullo fuera de la liga... Si eso finalmente se demuestra la próxima vez que los Clippers tengan primera ronda del draft ya estará jugando el nieto de LeBron
2
K
40
#8
reivaj01
#5
En realidad hay muchos más precedentes, por ejemplo jugando con patrocinios, firmando contratos con una duración exagerada, etc., pero lo del caso de este envío es que es muy descarado.
Aprovecho este comentario para explicar una característica de la NBA que hace que sea diferente a las ligas europeas y hace que muchas cosas no se entiendan muy bien por nuestra parte.
En nuestro país hay entidades que organizan competiciones: la liga, la federación (copa del rey), la UEFA (la champions y…
» ver todo el comentario
0
K
13
#9
ewok
#8
¿Por eso deshicieron el equipo de Jordan, Pippen...?
0
K
11
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Al parecer algunos están saltándose el límite y eso hace que el resto de equipos puedan ponerle una multa gorda.
Pero quería resumir la información al tema de la noticia.
Se han saltado salario máximo y no han pagado impuestos por sobrepasar los salarios. Les puede caer una buena.
Aprovecho este comentario para explicar una característica de la NBA que hace que sea diferente a las ligas europeas y hace que muchas cosas no se entiendan muy bien por nuestra parte.
En nuestro país hay entidades que organizan competiciones: la liga, la federación (copa del rey), la UEFA (la champions y… » ver todo el comentario