Después de un verano con récord de calor, Londres planea probar el aire acondicionado en el metro (ENG)

Con el Reino Unido acabando de salir de su verano más caluroso registrado, las autoridades ferroviarias de Londres están tratando de adaptar la infraestructura de la era victoriana de la capital, para mantener seguros a los viajeros la próxima vez que se vean afectadas por el clima, incluso introduciendo aire acondicionado en el metro de profundidad por primera vez. Las temperaturas en los vagones abarrotados son aún más calurosas que en plataformas. El calor causa también fallos masivos en los ascensores de las estaciones.