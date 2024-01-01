Se desploma la natalidad en Europa: Estados Unidos rebasó a la UE a pesar de tener menor población

Por primera vez Estados Unidos tuvo más nacimientos que todos los países que integran la Unión Europea. A pesar de tener una población de 340 millones, en comparación con los 450 millones de la UE, Estados Unidos tuvo más nacimientos el año pasado. De acuerdo con datos oficiales, Estados Unidos tuvo 3,62 millones de nacimientos durante el año 2024, la Unión Europea habría llegado apenas a 3,60 millones. Esto no se debe a que aumentara la natalidad en Estados Unidos, de hecho sigue a la baja, pero la caída en el viejo continente es más intensa.