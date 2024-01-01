edición general
Se desploma la natalidad en Europa: Estados Unidos rebasó a la UE a pesar de tener menor población

Por primera vez Estados Unidos tuvo más nacimientos que todos los países que integran la Unión Europea. A pesar de tener una población de 340 millones, en comparación con los 450 millones de la UE, Estados Unidos tuvo más nacimientos el año pasado. De acuerdo con datos oficiales, Estados Unidos tuvo 3,62 millones de nacimientos durante el año 2024, la Unión Europea habría llegado apenas a 3,60 millones. Esto no se debe a que aumentara la natalidad en Estados Unidos, de hecho sigue a la baja, pero la caída en el viejo continente es más intensa.

janatxan #2 janatxan
A ver, no es solo la cantidad, la calidad tambien cuenta, porque muchos millones de yankies analfabetos funcionales no es una cosa buena.
#3 el_gran_reset
necesitamos importar niños
freenetico #1 freenetico
se desploman los miembros europeos
#6 Tks4dTip
No saben aún si los mandan a El Salvador o Sudán del Sur
Graffin #4 Graffin
Como buen país tercermundista que es.
ochoceros #5 ochoceros
#4 Ya lo compensarán con las tasas galopantes de mortalidad infantil que han tenido por la privatización de su sanidad, y ahora con el Kennedy antivacunas al cargo de la sanidad y los repuntes de cosas como el sarampión, más todavía.
