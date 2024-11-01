Despega el MC-21 ruso: un nuevo avión de pasajeros competirá con Airbus y Boeing (alemán)

El MC-21, desarrollado por Irkut Corporation, es la respuesta rusa a los modelos Airbus A320 y Boeing 737 líderes en el mercado. El avión tiene capacidad para unos 175 pasajeros. El objetivo es claro: un avión moderno, eficiente y de media distancia que sea competitivo tanto tecnológica como económicamente. El martes por la mañana, el segundo prototipo despegó de Irkutsk para realizar con éxito un vuelo de prueba. Según el Ministerio de Industria ruso, por primera vez se utilizaron componentes fabricados exclusivamente en Rusia–, desde electró