Despega el MC-21 ruso: un nuevo avión de pasajeros competirá con Airbus y Boeing (alemán)

El MC-21, desarrollado por Irkut Corporation, es la respuesta rusa a los modelos Airbus A320 y Boeing 737 líderes en el mercado. El avión tiene capacidad para unos 175 pasajeros. El objetivo es claro: un avión moderno, eficiente y de media distancia que sea competitivo tanto tecnológica como económicamente. El martes por la mañana, el segundo prototipo despegó de Irkutsk para realizar con éxito un vuelo de prueba. Según el Ministerio de Industria ruso, por primera vez se utilizaron componentes fabricados exclusivamente en Rusia–, desde electró

cocolisto
Esperemos que no sigan los pasos de Boeing.
Connect
#1 #3 Eso iba a decir. Porque con el historial de accidentes de Boeing solo en estos últimos tres años, la competencia está en Airbus, no en Boeing.
cocolisto
"En este contexto, añade que "las sanciones y las restricciones de exportación obligaron a la industria a desarrollar prácticamente todos los sistemas, desde la aviónica hasta la hidráulica, desde cero". Y todo esto a pesar de que, según la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, "solo les quedan chips de lavadoras", destaca"
yarkyark
Ahora solo falta que aterrice sin estrellarse
Enésimo_strike
Un segundo prototipo que se esperaba listo para 2024 y de momento está pospuesto hasta el año que viene.

He visto ya demasiado prototipos rusos como para fiarme de que se acabe produciendo …
laveolo
Realmente, esto es la respuesta a no poder usar aviones Antonov, porque la sede es ucraniana y no les daba permisos, mantenimiento ni piezas por lo que los aviones Antonov rusos no pueden operar en aeropuertos internacionales.

es.wikipedia.org/wiki/Antónov
