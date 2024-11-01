·
Desmonto las mentiras de @SoloFonseca sobre las pensiones publicas. Datos y no relatos
Desmonto una a una y con muchos datos las mentiras de Solo Fonseca sobre las pensiones públicas: ni son insostenibles, ni son generosas, ni provocan problemas a los jóvenes.
|
etiquetas
:
solo fonseca
,
pensiones publicas
,
datos
,
mentiras
24
5
5
K
198
actualidad
14 comentarios
24
5
5
K
198
actualidad
Comentarios destacados:
relacionadas
#1
carakola
No soy fan de Garzón pero no creo que se equivoque desmintiendo a Fonseca.
5
K
87
#10
PerritaPiloto
#1
Porque desmentir a Fonseca en temas de economía es desmentir al Instituto Juan de Mariana.
0
K
9
#12
Projectsombra
#1
Si solo fuera desmentir a Fonseca. Mucha gente tanto de derecha como de izquierda, desde youtubers hasta profesores de economía , de España y del extranjero están avisando de que España tiene un gran problema. Ademas, solo tienes que ver los datos del propio gobierno , cada año la hucha se termina antes , este año creo que ya en agosto las pensiones se pagan a cargo del presupuesto nacional, el año pasado en diciembre se dedico
mas del 60%
del presupuesto a pensiones, eso es una…
» ver todo el comentario
1
K
17
#2
DobleCapital
*
Las pensiones no solo son insostenibles, sino que lo llevan siendo mucho tiempo y lo van a seguir siendo. Las pensiones no son sostenibles tal y como están ahora, ni lo eran en los 90s. Por eso cada año que pasa, las recortan y recortan. Cada vez piden más años de cotización, cambian el algoritmo, suben la edad de jubilación etc etc. Y mientras las sigan recortando seguirán siendo pagadas. Al final en Venezuela jamás han dejado de pagar una pensión un mes, pero es de menos de 1 euro al mes.
3
K
38
#6
plutanasio
#2
las pensiones no las recortan, al contrario. los pensionistas cada año es un porcentaje más importante de la población y eso se traduce en votos. En Francia los pensionistas cobran más que la media de los trabajadores
0
K
11
#14
DobleCapital
#6
Lo que digo es perfectamente compatible con tener cada vez más pensionistas. Basta con que lo que les dan sea menos que las condiciones iniciales.
0
K
7
#3
Emotivo
Estanco las uñas afiladas para cargarse el sistema, mucho lobo anda suelto.
2
K
31
#13
javipe
*
#3
Tengo 52 años y llevo escuchando eso de que las pensiónes iban a quebrar y que más vale que nos hiciéramos un plan privado desde antes de entrar a la universidad. Solo que ahora tienen más voceros.
0
K
9
#5
DarthAcan
Cómo va el estado a dejar de pagar pensiones si el estado puede imprimir el dinero que quiera para poder pagarlas...
1
K
19
#4
BlackDog
Supongo que el argumento de Garzón es que siempre se puede crear dinero de la nada dándole a la maquinita de imprimir para pagar las pensiones
0
K
6
#7
Asimismov
#4
supones mal.
2
K
48
#8
ehizabai
#4
Claro, porque hacer que las empresas paguen mucho más ni se contempla. Hay que imprimir billetes, no hay otra solución. Ninguna. Y la culpa es de los viejos que tienen pensiones, no de las empresas que pagan muchísimo menos que en 1960.
2
K
29
#9
BlackDog
#8
Es el argumento que dio en un debate que vi hace tiempo, no he perdido el tiempo en ver el video, con el primero que vi ya tuve suficiente, pero si su argumento es subir más los impuestos para pagar las pensiones estamos jodidos igualmente
1
K
17
#11
ehizabai
#9
Claro, pobres empresas que año tras año pagan menos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
