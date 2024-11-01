Desmontando mitos sobre Israel: Las Naciones Unidas crearon Israel [ENG]

La resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas no dividió Palestina. De hecho, se trataba de un plan de partición, que debía considerarse una recomendación, y el asunto debía transferirse al Consejo de Seguridad. Pero no se fíen solo de nuestra palabra; les animamos a leer la resolución original. La resolución no obliga en modo alguno al pueblo palestino a aceptarla, especialmente considerando el carácter no vinculante de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Israel fue declarado unilateralmente por...