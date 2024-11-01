Desmontando mitos sobre Israel: La guerra de 1967 fue en defensa propia [ENG]

Ex primer ministro de Israel, Menachem Begin: "En junio de 1967, volvimos a tener una opción. La concentración del ejército egipcio en el Sinaí no demostraba que Nasser estuviera realmente a punto de atacarnos. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Decidimos atacarlo." / "Enviábamos un tractor a arar alguna zona donde no se podía hacer nada, en la zona desmilitarizada, y sabíamos de antemano que los sirios empezarían a disparar. Si no disparaban, le decíamos al tractor que avanzara más, hasta que los sirios se enfadaban y disparaban."
| etiquetas: 1967 , guerra , 6 dias , defensa , mito , israel , palestina , begin , nasser , egipto
