Desmontando una grave manipulación sanitaria de la Cadena Ser. (Y destapando su uso partidario)

Desmontar una manipulación informativa es una tarea casi imposible desde un punto de vista matemático: si por desmontarla necesitas una sola palabra más de las que tiene el objeto manipulado, ya has perdido la batalla. La manipulación de la que habla este artículo tiene 19 palabras ( "Quim Torra pagará a la sanidad privada 43.000 euros por paciente en UCI Mientras Exige más dinero al Gobierno" ) y no me veo capaz de ganar esta partida.