Se desmaya un padre en la sala de parto durante el nacimiento de su hija  

Un padre, Maicon Pedroso, se desmayó en la sala de partos mientras su esposa daba a luz a su hija. El hecho ha causado revuelo en redes sociales. El evento tuvo lugar en un hospital de Criciúma donde Maicon había decidido acompañar a su pareja, Marianne Felippe, para brindar apoyo durante el parto. El desmayo del padre fue considerado único por los profesionales en el hospital. Una fotógrafa experta en partos, con más de 1.500 antecedentes, destacó que el desmayo fue tan inesperado que se convirtió en una experiencia memorable.
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De todas formas me lo explicaron mientras me sacaba el carnet de conducir, porque también pasa cuando tienes que auxiliar en un accidente por muy aprensivo que seas: la adrenalina hace que tires en el momento a pesar de la sangre que veas. Eso sí, en cuanto pasa el momento más tenso y llega la bajona, mejor buscar un lugar blandito donde caer...