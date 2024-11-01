Se desmaya un padre en la sala de parto durante el nacimiento de su hija  

Un padre, Maicon Pedroso, se desmayó en la sala de partos mientras su esposa daba a luz a su hija. El hecho ha causado revuelo en redes sociales. El evento tuvo lugar en un hospital de Criciúma donde Maicon había decidido acompañar a su pareja, Marianne Felippe, para brindar apoyo durante el parto. El desmayo del padre fue considerado único por los profesionales en el hospital. Una fotógrafa experta en partos, con más de 1.500 antecedentes, destacó que el desmayo fue tan inesperado que se convirtió en una experiencia memorable.