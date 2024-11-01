edición general
Desmantelada una red de narcotráfico en Barajas que contaba con empleados del aeropuerto

Los 16 detenidos formaban parte de un entramado bien organizado que trasladaban la droga desde aeropuertos extranjeros, con la colaboración de trabajadores del propio Adolfo Suárez-Madrid Barajas, que a cambio se llevaban una sustanciosa comisión y que tenían un claro reparto de funciones dentro de este entramado criminal como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas y explosivos. Para trasladar la sustancia estupefaciente....

cocolisto #1 cocolisto
No parecían aficionados:
"Desde el inicio de esta investigación, a esta organización se le han intervenido 60 kilogramos de cocaína y se han incautado un total de cinco millones de euros, una pistola, un fusil de cerrojo, un lanzagranadas, multitud de cartuchería, casi 100 detonadores, dos vehículos y 10 teléfonos móviles".
alfema #2 alfema
La de dinero que tiene que generar la droga para poder pagar a toda la peña involucrada y que además los narcotraficantes se hagan millonarios con ello.
Trigonometrico #3 Trigonometrico *
#2 En Latinoamérica incluso han construido pequeños astilleros clandestinos, y en ellos han fabricado narcosubmarinos eléctricos.
