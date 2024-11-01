Desmantelada una red de narcotráfico en Barajas que contaba con empleados del aeropuerto

Los 16 detenidos formaban parte de un entramado bien organizado que trasladaban la droga desde aeropuertos extranjeros, con la colaboración de trabajadores del propio Adolfo Suárez-Madrid Barajas, que a cambio se llevaban una sustanciosa comisión y que tenían un claro reparto de funciones dentro de este entramado criminal como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas y explosivos. Para trasladar la sustancia estupefaciente....