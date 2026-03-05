·
Un deslizamiento de tierras en una mina del Congo mata a unas 200 personas, entre ellas decenas de niños
La guerra entre el Ejército y el M23 se acerca al yacimiento de coltán de Rubaya, controlado por los rebeldes
|
etiquetas
:
coltán
,
congo
,
mina
,
muerte de niños
relacionadas
#1
concentrado
Para tener más información de lo que pasa en esas minas os recomiendo "Cobalto Rojo":
capitanswing.com/catalogo/cobalto-rojo/
0
K
20
#3
mcfgdbbn3
*
¿Y tú, aún no has estrenado el móvil nuevo correspondiente a este semestre?
Recuerda la
dopamina
ilusión que te hace estrenar cosas nuevas, el móvil no es una excepción, por eso con este programa de puntos podrás estrenar un móvil nuevo cada seis meses
gastando dinero sin control
sin darte cuenta. Recuerda que nos hacemos cargo de tu móvil
aún perfectamente funcional
antiguo para que lo
extraigamos cuatro cosas que valen dinero y el resto lo tiremos a
…
» ver todo el comentario
0
K
12
#2
Mangione
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
