Un deslizamiento de tierras en una mina del Congo mata a unas 200 personas, entre ellas decenas de niños

Un deslizamiento de tierras en una mina del Congo mata a unas 200 personas, entre ellas decenas de niños

La guerra entre el Ejército y el M23 se acerca al yacimiento de coltán de Rubaya, controlado por los rebeldes

Para tener más información de lo que pasa en esas minas os recomiendo "Cobalto Rojo": capitanswing.com/catalogo/cobalto-rojo/
¿Y tú, aún no has estrenado el móvil nuevo correspondiente a este semestre?

Recuerda la dopamina ilusión que te hace estrenar cosas nuevas, el móvil no es una excepción, por eso con este programa de puntos podrás estrenar un móvil nuevo cada seis meses gastando dinero sin control sin darte cuenta. Recuerda que nos hacemos cargo de tu móvil aún perfectamente funcional antiguo para que lo extraigamos cuatro cosas que valen dinero y el resto lo tiremos a

