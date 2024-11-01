Designer Fuel, el diésel que ha encontrado la Guardia Civil en gasolineras low cost... y que ha retirado de la venta

Bautizada como operación Tenk, se ha saldado con la detención de 18 personas e investigadas otras 14, en un entramado relacionado con las gasolineras low cost. La investigación se inició en 2023, a raíz de las quejas de vecinos de la localidad de La Hoya del Campo, en Abarán (Murcia), que denunciaron el continuo trasiego de camiones cisterna por el municipio. A raíz de esto, la Guardia Civil localizó un centro de distribución que no tenía licencia para operar.