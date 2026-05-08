Desesperación y medidas drásticas en DAZN por el batacazo en pleno año de renovación de derechos de la F1

El regreso a DAZN F1 de la competición tras la suspensión de dos grandes premios por el conflicto en Irán deja unos datos de audiencia paupérrimos que la plataforma intenta remediar con otra nueva oferta para evitar más bajas. Otro parón de tres semanas. Habrá que esperar hasta el 24 de mayo para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, la competición reina de la categoría del motor que viene de vivir en abril otro varapalo. Debido al conflicto en Oriente Medio se cancelaron dos carreras (Baréin y Arabia Saudí) del principio del calendario