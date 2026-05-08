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Desesperación y medidas drásticas en DAZN por el batacazo en pleno año de renovación de derechos de la F1

Desesperación y medidas drásticas en DAZN por el batacazo en pleno año de renovación de derechos de la F1

El regreso a DAZN F1 de la competición tras la suspensión de dos grandes premios por el conflicto en Irán deja unos datos de audiencia paupérrimos que la plataforma intenta remediar con otra nueva oferta para evitar más bajas. Otro parón de tres semanas. Habrá que esperar hasta el 24 de mayo para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, la competición reina de la categoría del motor que viene de vivir en abril otro varapalo. Debido al conflicto en Oriente Medio se cancelaron dos carreras (Baréin y Arabia Saudí) del principio del calendario

| etiquetas: danz , desesperación , batacazo , f1 , año , renovación
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5 comentarios
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#4 Nuisaint
Abril sin casi carreras ahora en mayo otra vez y los pilotos de la afición española, Sainz en la zona media y Alonso hundido, todo eso en una temporada de motores con la mitad electrica y de gestión de entrega de energía. Menudo tiro en el pie de DAZN
1 K 21
Milmariposas #1 Milmariposas
La F1 está firmando su canto del cisne...
0 K 15
Kleshk #5 Kleshk
Es lo que tiene cuando te crees que tienes el monopolio, creas poca oferta y cara

Y si encima la competición no ayuda con la normativa...

Hace tiempo que digo lo mismo: WEC > F1, aun con el BOP, se disfruta más
0 K 12
ronko #2 ronko
Alonso... ¿Has pensado lo que puedes hacer con tu coche? xD
0 K 8
josde #3 josde
#2 Aparcarlo. es lo mejor que puede hacer.
2 K 48

menéame