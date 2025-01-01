·
main action
3828
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
4295
clics
Inditex ha protagonizado dos despidos muy polémicos este mes: uno ha acabado con 856.000 euros de indemnización en Galicia
3829
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
4549
clics
Las imágenes de los tobillos y manos hinchados de Trump alimentan los rumores sobre su salud tras admitir que "no se encuentra bien" [ING]
3500
clics
Gympie-Gympie, la planta que se defiende clavándote agujas que provocan un dolor que puede durar años
más votadas
569
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel
746
La Xunta pide motobombas al Gobierno mientras las suyas pasan turnos enteros aparcadas por falta de personal
423
’Malas Lenguas’ destapa las pruebas de la mala praxis de la UCO en el ‘caso Montoro’: 160.580 euros
507
El CGPJ abre una segunda investigación a Peinado por saltarse el plazo de instrucción en un caso que acabó archivando
559
Castilla y León y Extremadura pidieron a Interior el despliegue de medios europeos tres días después de que fuesen activados por el Gobierno
5
meneos
34
clics
Desde cuándo un español. Académica Palanca
Canción viejuna de plena actualidad. Antes de subirse por las paredes, escuchar hasta el final
español
frontera
politica
2 comentarios
#2
ansiet
Muy española y a la vez muy reivindicativa de lo que deben de ser los valores de cualquier persona.
Meneando.
#1
k3ym4n
Todos vamos de viaje en esta bola de barro por el universo y nos enzarzamos en muchas tonterias .
Meneando.