Desde cuándo un español. Académica Palanca

Desde cuándo un español. Académica Palanca  

Canción viejuna de plena actualidad. Antes de subirse por las paredes, escuchar hasta el final

ansiet #2 ansiet
Muy española y a la vez muy reivindicativa de lo que deben de ser los valores de cualquier persona.
#1 k3ym4n
Todos vamos de viaje en esta bola de barro por el universo y nos enzarzamos en muchas tonterias .
