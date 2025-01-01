·
17
meneos
97
clics
Descubren una vacuna universal gracias a un trastorno inmune
“Todavía no hemos encontrado un virus capaz de superar las defensas de la terapia”, señala el estudio.
|
etiquetas
:
descubren
,
vacuna
,
universal
#2
mariKarmo
Estas llevarán ya el 7G no?
1
K
31
#3
exducados
#2
Por lo menos
1
K
21
#5
skaworld
#2
#3
#4
Como se nota que vivís en una burbuja roja
Desde el apagón ahora llevan radio, FM AM emisoras de banda aerea y Lora
1
K
23
#6
Penetrator
#5
¿Lora? ¿Como en la concha de la Lora?
0
K
11
#8
skaworld
*
#6
efectivamente, es una aplicacion de radio de bajo consumo y largo alcance utilizada principalemte para decir que has conseguido montar un nodo meshtastic y por ello merecerias mas sexo del que vas a obtener. Te la recomiendo, en ese aspecto cumple muy satisfactoriamente.
es.wikipedia.org/wiki/LoRa
es.wikipedia.org/wiki/Meshtastic
0
K
12
#4
Penetrator
#2
7G, 8K y doble subwoofer. Ah, y también Bluetooth.
3
K
49
#7
ombresaco
#2
de gatitos, o de grafeno?
1
K
21
#1
skaworld
Ufffff.....
1
K
23
#9
Priorat
*
Me gustaría algo más de concrección en el artículo. ¿"Contra todo" qué es? Deduzco del artículo que es solo contra todos los virus y que no incluye bacterias, pero no lo deja claro.
Enfermedades por infecciones bacterianas, por ejemplo, tuberculosis, cólera, salmonelosis, sífilis...
(Perdón al resto por un comentario serio)
0
K
12
#11
exducados
#9
Parece que es solo para infecciones viricas.
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6265978/
1
K
22
#10
TipejoGuti
Cualquier día publican aquí la verdad de la vida y nos liamos a chistes...aunque me parece que no es este el caso.
¿Esto es como la batería definitiva de la semana pero en versión vacuna?
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
