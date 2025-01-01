edición general
Descubren una vacuna universal gracias a un trastorno inmune

“Todavía no hemos encontrado un virus capaz de superar las defensas de la terapia”, señala el estudio.

mariKarmo #2 mariKarmo
Estas llevarán ya el 7G no?
exducados #3 exducados
#2 Por lo menos
skaworld #5 skaworld
#2 #3 #4 Como se nota que vivís en una burbuja roja

Desde el apagón ahora llevan radio, FM AM emisoras de banda aerea y Lora
Penetrator #6 Penetrator
#5 ¿Lora? ¿Como en la concha de la Lora?
skaworld #8 skaworld *
#6 efectivamente, es una aplicacion de radio de bajo consumo y largo alcance utilizada principalemte para decir que has conseguido montar un nodo meshtastic y por ello merecerias mas sexo del que vas a obtener. Te la recomiendo, en ese aspecto cumple muy satisfactoriamente.

es.wikipedia.org/wiki/LoRa
es.wikipedia.org/wiki/Meshtastic
Penetrator #4 Penetrator
#2 7G, 8K y doble subwoofer. Ah, y también Bluetooth.
#7 ombresaco
#2 de gatitos, o de grafeno?
skaworld #1 skaworld
Ufffff.....  media
Priorat #9 Priorat *
Me gustaría algo más de concrección en el artículo. ¿"Contra todo" qué es? Deduzco del artículo que es solo contra todos los virus y que no incluye bacterias, pero no lo deja claro.

Enfermedades por infecciones bacterianas, por ejemplo, tuberculosis, cólera, salmonelosis, sífilis...

(Perdón al resto por un comentario serio)
exducados #11 exducados
#9 Parece que es solo para infecciones viricas.
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6265978/
TipejoGuti #10 TipejoGuti
Cualquier día publican aquí la verdad de la vida y nos liamos a chistes...aunque me parece que no es este el caso.
¿Esto es como la batería definitiva de la semana pero en versión vacuna?
