Descubren la primera evidencia de fundición a la cera perdida del sureste de España en la Edad del Bronce: el brazalete de plata de El Argar (ENG)

Este adorno parece ser la primera evidencia de un objeto de plata producido mediante fundición a la cera perdida en la Iberia de la Edad del Bronce y, hasta la fecha, en Europa Occidental. Demuestra que la tecnología metalúrgica de El Argar fue probablemente más compleja e innovadora de lo que se creía, abriendo nuevas perspectivas sobre la organización de la producción metalúrgica y el grado de especialización artesanal en la Edad del Bronce temprana del sureste español.