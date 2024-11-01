Descubren que la piel de cebolla bloquea el 99,9% de los rayos UV, lo que podría revolucionar las placas solares

En algún lugar de Finlandia, una película casi invisible, teñida con el violeta desvaído de una cáscara de cebolla, protege a una célula solar del mismo sol que alimenta su energía. No se trata de un truco de alquimia moderna ni de una excentricidad de laboratorio. Es ciencia aplicada, sostenibilidad y, quizás, el futuro de la tecnología fotovoltaica.
"al mismo tiempo, permitía que más del 80% de la luz visible e infrarroja (entre los 650 y los 1100 nanómetros) pasara sin obstáculos"
" ha comparado por primera vez cuatro filtros solares elaborados con materiales bio-basados. Uno de ellos, elaborado con nanocelulosa teñida con extracto de piel de cebolla roja (Allium cepa), superó incluso al estándar comercial basado en plástico PET."
