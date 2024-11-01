edición general
Descubren que la piel de cebolla bloquea el 99,9% de los rayos UV, lo que podría revolucionar las placas solares

En algún lugar de Finlandia, una película casi invisible, teñida con el violeta desvaído de una cáscara de cebolla, protege a una célula solar del mismo sol que alimenta su energía. No se trata de un truco de alquimia moderna ni de una excentricidad de laboratorio. Es ciencia aplicada, sostenibilidad y, quizás, el futuro de la tecnología fotovoltaica.

#1 bizcobollo
Con cebolla siempre
#3 RoterHahn
#1
La tortilla de patatas nunca.
#6 Aokromes
#3 exacto, la tortilla de patatas con cebolla es otro producto.
#15 eldet
#6 si, uno comestible
#16 Aokromes
#15 aprende a cocinar si necesitas cebolla para que la tortilla de patatas sea comestible en lugar de comer otro producto.
#18 audrey2012
#6 Sí, tortilla española {0x1f601}
#5 Arzak_
¿Como prefieras las placas solares, con cebolla o sin cebolla? 8-D
#2 R2dC
Que interacción negativa hay entre los paneles solare y los rayos UV? ?(
#7 sorrillo
#2 Por lo visto los rayos UV aunque contribuyen algo en la generación de electricidad también degradan los componentes lo cual supone una pérdida de capacidad de generación y por ello parece razonable excluirlos.
#4 drstrangelove
Bloquea el 99% de los UV, ¿y el resto del espectro, no lo bloquea?
#8 WcPC
#4 Según el propio artículo no...
"al mismo tiempo, permitía que más del 80% de la luz visible e infrarroja (entre los 650 y los 1100 nanómetros) pasara sin obstáculos"
#12 sxentinel
#4 Esa es la gracia del material, bloquea los malos, pero no los que aprovechamos y nos son beneficiosos.
#9 carlosjpc
La noticia me parece una mierda, ya hay multitud de películas y productos que consiguen protección uv, ¿por que no se las dan?
#10 sxentinel
#9 Porque esta es orgánica a diferencia de las usadas habitualmente que se basan en el PET, lo comentan en el articulo.

" ha comparado por primera vez cuatro filtros solares elaborados con materiales bio-basados. Uno de ellos, elaborado con nanocelulosa teñida con extracto de piel de cebolla roja (Allium cepa), superó incluso al estándar comercial basado en plástico PET."

"Los científicos no lo ocultan: este hallazgo no es solo técnico, es simbólico. En un mundo saturado de…   » ver todo el comentario
#13 carlosjpc
#10 si, pero apuesto a que me costará 40 veces más.
#11 MoñecoTeDrapo
#9 explican en la noticia que funciona mejor que los filtros derivados del petroleo que son el estándar actual
#17 Dimedequepresumes
Pues yo me voy al super ahora mismo a ponerme unas capitas de cebolla que yo si me quemó parezco un guiri recién llegado
