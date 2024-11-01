Descubren una nueva especie de ictiosaurio con robustas costillas en un foso de arcilla del Jurásico

Un equipo internacional de investigación de Suiza y Alemania, dirigido por Gaël Spicher (Museo JURASSICA, Porrentruy, Suiza), ha descrito una nueva especie de ictiosaurio basándose en fósiles conservados en el Urwelt-Museum Oberfranken (Bayreuth, Alemania). La nueva especie se denominó Eurhinosaurus mistelgauensis, en referencia a la cantera de arcilla de Mistelgau, en la Alta Franconia, un yacimiento fósil que ha producido numerosos e importantes hallazgos. "Queríamos destacar la importancia científica de la localidad de Mistelgau", explica e