Descubren en Egipto un raro templo circular antiguo de Pelusio (ENG)

Una instalación de agua sagrada vinculada al culto de una deidad local conocida como Pelusio. La característica principal del yacimiento es una gran cuenca circular de unos 35 metros de diámetro. Esta cuenca está conectada a un brazo del Nilo Pelusio y probablemente se llenaba con agua que transportaba limo del Nilo. Los investigadores afirman que este diseño tenía un significado simbólico, vinculando la estructura con el dios Pelusio, cuyo nombre deriva de la palabra griega para «barro».