Descubren dos crías de pterosaurio fosilizadas tras una tormenta: el hallazgo resuelve un misterio de 150 millones de años

Un equipo de investigadores liderado por el paleontólogo Robert S.H. Smyth, del Centro para la Paleobiología de la Universidad de Leicester, ha arrojado nueva luz sobre uno de los grandes enigmas de la paleontología jurásica. En su artículo publicado en la revista Current Biology, Smyth y sus colegas presentan un descubrimiento impactante: dos crías de pterosaurio (Pterodactylus antiquus) que murieron trágicamente durante una tormenta, sus frágiles cuerpos -Fuente: www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)01037-1

El enigma era q no encontraban adultos fosilizados debido a q su muerte no reunió las condiciones para ello
