Describen por primera vez las señales cerebrales asociadas al olvido de recuerdos desagradables

Un estudio coordinado por la UAB y la Universidad del Ruhr en Bochum (Alemania) muestra, por primera vez, las señales electrofisiológicas del cerebro humano asociadas al olvido de experiencias negativas o desagradables. La investigación, publicada en 'Nature Human Behavior', abre la puerta a la búsqueda de terapias más eficaces para pacientes con estrés postraumático o trastornos de ansiedad. El olvido de los recuerdos relacionados con la respuesta al miedo, después de experiencias desagradables, es muy importante para nuestra adaptación, pues

