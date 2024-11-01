edición general
Descoloniza Palestina: Recursos y proyectos educativos

Proyecto colaborativo en red sobre educación intercultural, crítica, ecofeminista, decolonial y antirracista en solidaridad con Palestina OBJETIVOS: · Implicar al alumnado en el diseño de situaciones de aprendizaje que nos permitan compartir · Crear conocimiento, empezando por la infancia y la adolescencia de origen árabe, que está muy concienciada, en general · Organizar en el centro educativo una “semana de los proyectos” sobre la causa palestina

MasterChof #1 MasterChof
Sin complicidad no hay genocidio.
Sin ignorancia, tampoco.
#2 Jatetu
"Proyecto colaborativo en red sobre educación intercultural, crítica, ecofeminista, decolonial y antirracista en solidaridad con Palestina "

Ay que ganas de mandarlos a Palestina a que Hamás les exprese a cuchillo lo que opinan de la educación intercultural y ecofeminista xD xD xD
#4 XXguiriXX
#2 Mas probable que las IDF los baleen o hagan volar por los aires.
