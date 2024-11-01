Descoloniza Palestina: Recursos y proyectos educativos

Proyecto colaborativo en red sobre educación intercultural, crítica, ecofeminista, decolonial y antirracista en solidaridad con Palestina OBJETIVOS: · Implicar al alumnado en el diseño de situaciones de aprendizaje que nos permitan compartir · Crear conocimiento, empezando por la infancia y la adolescencia de origen árabe, que está muy concienciada, en general · Organizar en el centro educativo una “semana de los proyectos” sobre la causa palestina