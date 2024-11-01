edición general
7 meneos
25 clics

Desclasificado: El plan encubierto de la CIA para invadir Ucrania

La fantasía londinense de dividir Rusia en partes fácilmente explotables se remonta siglos atrás y se intensificó tras el golpe de Estado de Maidán en febrero de 2014. En julio de ese año, el Institute for Statecraft, una filial de la OTAN/MI6, publicó un plan preciso para el actual conflicto por poderes. En respuesta a la guerra civil del Donbás, el Estado abogó por atacar a Moscú con diversas "medidas antisubversivas". Estas incluían "boicot económico, ruptura de relaciones diplomáticas", así como "propaganda y contrapropaganda, y presión sob

| etiquetas: maidan , cia-m16 , invadir rusia , guerra por poderes
6 1 6 K 26 actualidad
6 comentarios
6 1 6 K 26 actualidad
#1 tierramar
En respuesta a la guerra civil del Donbás, el Estado abogó por atacar a Moscú con diversas "medidas antisubversivas". Estas incluían "boicot económico, ruptura de relaciones diplomáticas", así como "propaganda y contrapropaganda, y presión sobre países neutrales". El objetivo era provocar un "conflicto armado a la antigua usanza" con Rusia, que "Gran Bretaña y Occidente podrían ganar". Mientras presenciamos en tiempo real el brutal desenlace del…   » ver todo el comentario
1 K 31
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
En que quedamos, el plan era del MI6, de la CIA o de hace siglos.

O era una fantasía de 1956 cuando existía la URSS y el Pacto de Varsovia que hace 35 años que no existen.
1 K 19
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Se les adelantó Rusia
0 K 18
juliusK #4 juliusK
¿Encubierqueee? Amos anda.
0 K 7
#5 pozz *
VIniendo del panfleto que viene, no tengo ninguna duda de que es un bulo fabricado en el Kremlin.

edit. Efectivamente, es un bulo fabricado por Sputnik, la agencia de propaganda del Kremlin.
0 K 6
Professor #6 Professor
Conocían vd. Este librito inglés del año 1711? Original: dbooks.bodleian.ox.ac.uk/books/PDFs/N11710675.pdf

“Una propuesta para humillar a España” de 1711 (A Proposal for Humbling Spain) es un Plan Estratégico escrito por “por una persona de distinción” al precio de 2 chelines, escrita en Londres. Un panfleto con la intención de convencer a los inversionistas británicos del lucro que implicaba dividir Sudamérica. Básicamente traza un plan estratégico que señala para conquistar…   » ver todo el comentario
0 K 5

menéame