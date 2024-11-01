La fantasía londinense de dividir Rusia en partes fácilmente explotables se remonta siglos atrás y se intensificó tras el golpe de Estado de Maidán en febrero de 2014. En julio de ese año, el Institute for Statecraft, una filial de la OTAN/MI6, publicó un plan preciso para el actual conflicto por poderes. En respuesta a la guerra civil del Donbás, el Estado abogó por atacar a Moscú con diversas "medidas antisubversivas". Estas incluían "boicot económico, ruptura de relaciones diplomáticas", así como "propaganda y contrapropaganda, y presión sob
O era una fantasía de 1956 cuando existía la URSS y el Pacto de Varsovia que hace 35 años que no existen.
edit. Efectivamente, es un bulo fabricado por Sputnik, la agencia de propaganda del Kremlin.
“Una propuesta para humillar a España” de 1711 (A Proposal for Humbling Spain) es un Plan Estratégico escrito por “por una persona de distinción” al precio de 2 chelines, escrita en Londres. Un panfleto con la intención de convencer a los inversionistas británicos del lucro que implicaba dividir Sudamérica. Básicamente traza un plan estratégico que señala para conquistar… » ver todo el comentario