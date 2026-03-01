Un desastre agridulce

El resultado no ha sido bueno, pero estamos orgullosos de haber defendido lo correcto, repiten una y otra vez las candidaturas de izquierdas mientras son sistemáticamente devoradas por los ultras
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Para mí el problema es precisamente ese. Esa izquierda, en lugar de hablar de lo que de verdad le importa al obrero, habla de teatro inclusivo reivindicativo a costa del erario público en vez de lo que al obrero le preocupa en su… » ver todo el comentario