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Un desastre agridulce

Un desastre agridulce

El resultado no ha sido bueno, pero estamos orgullosos de haber defendido lo correcto, repiten una y otra vez las candidaturas de izquierdas mientras son sistemáticamente devoradas por los ultras

| etiquetas: castilla y león , izquierda , desastre , podemos
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4 comentarios
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josde #1 josde
Donde conocen a ese candidato del PSOE que era alcalde, han votado a ese partido por mayoría.
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aupaatu #2 aupaatu
Esta claro por los resultados quien sudvenciona ,publicita y proteje a unos y otros, porque racinalmente son inconprensibles los resultados
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DrEvil #4 DrEvil
"[...] las diferentes izquierdas a la izquierda del PSOE jugaron limpio, bonito, pimpampum, qué buen toque tienen, hablaron de lo que había que hablar, se sintieron satisfechas con sus campañas y se fueron a casa mientras la derecha celebraba la goleada."

Para mí el problema es precisamente ese. Esa izquierda, en lugar de hablar de lo que de verdad le importa al obrero, habla de teatro inclusivo reivindicativo a costa del erario público en vez de lo que al obrero le preocupa en su…   » ver todo el comentario
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Arzak_ #3 Arzak_
Unga, unga, unga
8-D
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menéame