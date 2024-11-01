Desarrollan un robot contra incendios que puede aguantar temperaturas extremas impensables para los bomberos

El robot del fabricante surcoreano de automóviles tiene una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y una manguera fotoluminiscente de alta presión. La robótica, al igual que la inteligencia artificial, ha avanzado muchísimo en los últimos años. Y no solo en el sector de los humanoides, sino también en el de otras máquinas como los «roboperros». Los robots cuadrúpedos se han convertido en un gran aliado para muchas profesiones, ya que su versatilidad les permite desenvolverse con soltura en importantes y diversas tareas.