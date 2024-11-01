Desarrollan un 'Google Maps' genético en 3D que muestra cómo un embrión se construye célula a célula

La interacción entre genes y células durante el desarrollo de un óvulo fecundado en un embrión es sumamente compleja. Los métodos anteriores capturaban la actividad genética únicamente en cortes 2D, lo que imposibilitaba la visualización del embrión completo y ofrecía un detalle espacial limitado, con frecuencia pasando por alto los patrones subcelulares. Un nuevo método de imagen permite visualizar la actividad de miles de genes simultáneamente en todo el embrión del pez cebra.