(Des)órdenes del Viejo y el Nuevo Mundo

Una guerra mundial es hoy más probable que en los últimos ochenta años. Tras el colapso del bloque soviético, librar guerras e intervenir en otros países, aun para forzar un cambio de régimen, ha sido privilegio de Estados Unidos. Ya no es así. Otras potencias con aspiraciones han declarado la guerra contra otros Estados como un medio legítimo de política. Y Estados Unidos no ha perdido su liderazgo pero sí la capacidad de imponer su voluntad política en todas partes.