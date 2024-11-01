edición general
3 meneos
3 clics
(Des)órdenes del Viejo y el Nuevo Mundo

(Des)órdenes del Viejo y el Nuevo Mundo

Una guerra mundial es hoy más probable que en los últimos ochenta años. Tras el colapso del bloque soviético, librar guerras e intervenir en otros países, aun para forzar un cambio de régimen, ha sido privilegio de Estados Unidos. Ya no es así. Otras potencias con aspiraciones han declarado la guerra contra otros Estados como un medio legítimo de política. Y Estados Unidos no ha perdido su liderazgo pero sí la capacidad de imponer su voluntad política en todas partes.

| etiquetas: diplomacia , geopolítica , imperialismo
3 0 0 K 38 politica
1 comentarios
3 0 0 K 38 politica
rogerius #1 rogerius
Del artículo: «Las luchas y rivalidades de nuestro tiempo se desarrollan entre países y potencias capitalistas. Rusia, China e India, así como otras "economías emergentes" de cierta importancia, solo producen diferentes variedades de capitalismo. Hoy, el capitalismo parece haber cumplido por primera vez su misión histórica: la de transformar el mundo entero en un mercado, crear el mercado mundial y, con él, una economía mundial plenamente capitalista.»
0 K 20

menéame