edición general
3 meneos
15 clics
El derretimiento de un glaciar inunda la capital de Alaska: cientos de casas afectadas

El derretimiento de un glaciar inunda la capital de Alaska: cientos de casas afectadas

El cambio climático amenaza la ciudad de Juneau y obliga a evacuar a sus vecinos

| etiquetas: alaska , juneau , cambio climático , clima , glaciar , inundaciones
2 1 0 K 33 actualidad
sin comentarios
2 1 0 K 33 actualidad

menéame