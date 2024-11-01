edición general
Derecho a paro al 100﹪ en reducción voluntaria de jornada

Los trabajadores con reducción voluntaria de jornada por cuidado de hijo, discapacitado o familiar tenéis derecho a cobrar la prestación por desempleo (el “paro”) como si en la empresa hubierais cobrado el salario completo sin reducción. Es lo que se suele llamar “derecho a cobrar el paro al 100%”. El problema es que son numerosísimas las ocasiones en que el trabajador cobra una prestación o “paro” inferior al correcto y sin darse cuenta, porque el SEPE se lo calcula con el salario reducido en vez del salario completo.

Mark_ #1 Mark_
Lo que nunca voy a entender es que haya un tope máximo para el paro. Si me fuese muy bien y cobrase por ejemplo 2000 euros limpios, y tributo sobre esos 2000 euros, debería cobrar el 70% de esos 2000 durante el tiempo que sea y no el máximo de 1225 que es ahora.

¿Donde se va el resto que he tributado?
#3 chavi
#1 No. No deberias.

El.tope de paro es algo lógico. Es una prestación por desempleo. Una prestación social.

Tambien hay una pensión maxima.

El.resto que has tributado va a prestaciones por desempleo de otras personas.
Igual que con las pensiones, hay un paro mínimo y una cotización máxima.
MoussaZy #2 MoussaZy
Gran aporte!
