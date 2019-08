El depravado poder del dinero. Jeffrey Epstein y sus amigos

Connie Bruck publicó hace unos días "Alan Dershowitz, Devil’s Advocate. The noted lawyer’s long, controversial career—and the accusations against him", ("Alan Dershowitz, abogado del diablo. La larga y controvertida carrera del destacado abogado, y las acusaciones en su contra"). Un trabajo investigativo diferente a la clásica crónica roja dela prensa, en la que se centra no solo en el presunto abusador sexual de menores sino en su abogado.