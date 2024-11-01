edición general
Las deportaciones a terceros países de la administración Trump costaron a los contribuyentes “más de 40 millones de dólares” [ENG]

Las deportaciones a terceros países realizadas por la administración Trump el año pasado se estima que costaron a los contribuyentes “más de 40 millones de dólares”, y en algunos casos la deportación de migrantes a terceros países habría superado el millón de dólares por persona, según un informe de congresistas demócratas publicado el viernes. El informe, de 30 páginas, es el resultado de una revisión de diez meses llevada a cabo por los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Más los 10.000 millones que cuesta la Brigada Brutal de Trump, claro.
2
Spirito #2 Spirito
Más el dineral que ha perdido EEUU al despedir a mano de obra barata.
1
azathothruna #3 azathothruna
Estoy seguro que el hijo de carpintero proveera y las sanciones y aranceles haran que gringolandia sea grande de nuevo en racismo y xenofobia :troll: :troll: :troll: :troll:
0
Spirito #5 Spirito
#3 Será el hijo del palomo divino, ¿no?
0
Spirito #4 Spirito *
Bueno, el ICE es su guardia chapucera pretoriana... ya la va entrenando, para cuándo tenga que dar el debido Golpe de Estado.
0

