Las deportaciones a terceros países de la administración Trump costaron a los contribuyentes “más de 40 millones de dólares” [ENG]

Las deportaciones a terceros países realizadas por la administración Trump el año pasado se estima que costaron a los contribuyentes “más de 40 millones de dólares”, y en algunos casos la deportación de migrantes a terceros países habría superado el millón de dólares por persona, según un informe de congresistas demócratas publicado el viernes. El informe, de 30 páginas, es el resultado de una revisión de diez meses llevada a cabo por los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.