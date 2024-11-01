·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8207
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
5466
clics
Pedro Sánchez, invitado especial en la gala de los 20 años de ‘Polònia’: “Es el mejor”
4916
clics
La detenida por envenenar a su marido es una influencer con casi 400.000 seguidores en Instagram
6171
clics
El único aeropuerto del mundo donde puedes entrar por un país y salir por otro
4183
clics
Viñeta: abU.S.A
más votadas
507
La UE sanciona por primera vez a un periodista por informar sobre Gaza [EN]
442
El Supremo de Estados Unidos tumba gran parte de los aranceles de Trump
514
Ciudadana americana agredida y herida por el ICE, abandonada a su suerte después de que encuentren su pasaporte [Ing]
528
Que los trabajadores cobren cuesta miles de millones de euros a las empresas españolas
584
Dimite el director general que escondió seis meses los vídeos del Cecopi
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
12
clics
El Departamento de Educación publica nuevas directrices sobre la oración en las escuelas norteamericanas
En un comunicado, la Secretaria de Educación de EE.UU., Linda McMahon, afirmó que las directrices reafirman la protección constitucional de la libertad religiosa.
|
etiquetas
:
departamento de educación
,
eeuu
,
trump
,
escuelas
,
rezos
,
religión
4
1
0
K
67
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
67
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
MiguelDeUnamano
La nueva guía establece que ninguna escuela pública, profesor o funcionario escolar "deberá nunca coaccionar o presionar a un estudiante para que participe en un discurso o afirme un punto de vista que viole las creencias religiosas sinceras del estudiante".
¿No podrían suspender a un alumno por responder a cualquier cosa con un "Dios así lo ha querido"?
1
K
35
#1
Cehona
La religión fuera de las escuelas, el que la quiera, se vaya a una Iglesia.
Gracias a Dios.
0
K
13
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿No podrían suspender a un alumno por responder a cualquier cosa con un "Dios así lo ha querido"?
Gracias a Dios.