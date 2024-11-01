edición general
El Departamento de Educación publica nuevas directrices sobre la oración en las escuelas norteamericanas

En un comunicado, la Secretaria de Educación de EE.UU., Linda McMahon, afirmó que las directrices reafirman la protección constitucional de la libertad religiosa.

La nueva guía establece que ninguna escuela pública, profesor o funcionario escolar "deberá nunca coaccionar o presionar a un estudiante para que participe en un discurso o afirme un punto de vista que viole las creencias religiosas sinceras del estudiante".

¿No podrían suspender a un alumno por responder a cualquier cosa con un "Dios así lo ha querido"?
La religión fuera de las escuelas, el que la quiera, se vaya a una Iglesia.
Gracias a Dios.
