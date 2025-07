Denunciante de Epstein dice haber conocido a Trump en la oficina del magnate, según informe

Farmer y su hermana menor, Annie, quien testificó en el juicio por tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell en 2021, ya han hablado públicamente sobre su traumática experiencia con Jeffrey Epstein. Sin embargo, el testimonio actual de Maria Farmer arroja nueva luz sobre cómo los archivos de Epstein podrían contener material “comprometedor o sensible a nivel político” para el presidente, según informa The New York Times. El relato de Farmer representa uno de “los indicios más claros hasta ahora” de cómo Trump podría figurar en los documentos”