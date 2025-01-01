edición general
Denuncian que los brigadistas de la Xunta de Rueda trabajan sin soporte para el oxígeno: “Fundamental para salvarles la vida”

Sin embargo, a pesar de esta leve mejora de las condiciones, desde el Partido Socialista en Galicia han alzado la voz para poner en el punto de mira al Ejecutivo de Alfonso Rueda, a quien acusan de tener sometidos a sus brigadistas a condiciones pésimas y arriesgando sus propias vidas. Según ha denunciado la portavoz socialista de Medio Rural en el Parlamento gallego, Carmen Dacosta, “es inaceptable que la Xunta obligue a los bomberos a elegir entre arriesgarse físicamente cargando todo ese peso en la cintura o dejar el dispositivo en el coche”

comentarios
—Qué manía, qué fijación tiene el proletariado con eso de respirar… :palm:
Discípulo de Frijol, igual de hp
