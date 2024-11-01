Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga  

Ricky Navarro tiene 49 años, es vecino de Carranque y, según sostiene, lleva años viendo el mismo «boquete» en el asfalto de un paso de peatones situado frente a su casa. Harto de encontrarse con el bache a diario, decidió buscar un modo de señalizarlo que no pasara inadvertido. Y no se le ocurrió otra cosa que dibujar con pintura roja unos genitales que abarcaran toda la superficie de asfalto deteriorada. Pero, ¿por qué unos genitales? Asegura que se inspiró en 'Wansky', un grafitero anónimo británico que se dedica a pintar unos grandes gen...
| etiquetas: bache , espray , pene , málaga , inspiración , wansky
