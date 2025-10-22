edición general
Denuncia a la web de reventa de entradas Viagogo ante la CNMC

La OCU señala "incumplimientos" de la ley por el uso de tácticas manipulativas, desprotección de los menores de edad y falta de transparencia

| etiquetas: ocu , viagogo , estafa
g3_g3
Años y años sin hacer nada contra estos piratas :palm:
