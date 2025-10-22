·
5
meneos
9
clics
Denuncia a la web de reventa de entradas Viagogo ante la CNMC
La OCU señala "incumplimientos" de la ley por el uso de tácticas manipulativas, desprotección de los menores de edad y falta de transparencia
|
etiquetas
:
ocu
,
viagogo
,
estafa
#1
g3_g3
Años y años sin hacer nada contra estos piratas
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
