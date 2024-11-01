Denuncia conjunta en Fiscalía contra Abascal (Vox) por pedir hundir el Open Arms

Podemos, Sumar, CCOO y UGT, entre otras organizaciones políticas y sociales, han presentado este viernes en la Fiscalía de Canarias una denuncia dirigida al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Ortiz. Piden que se investigue por delito de odio al líder de Vox, Santiago Abascal, por haber pedido que se hunda el barco humanitario Open Arms.