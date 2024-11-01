Denuncia conjunta en Fiscalía contra Abascal (Vox) por pedir hundir el Open Arms

Podemos, Sumar, CCOO y UGT, entre otras organizaciones políticas y sociales, han presentado este viernes en la Fiscalía de Canarias una denuncia dirigida al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Ortiz. Piden que se investigue por delito de odio al líder de Vox, Santiago Abascal, por haber pedido que se hunda el barco humanitario Open Arms.
Abascal es un fascista psicópata, un elemento peligroso que debe ser detenido y encerrado en una prisión para ser reeducado hasta su total reinsercion.
PD: Con esto no entro a valorar en ningún caso la Memoria Histórica o la Ley de Violencia de Género como quiere enturbiar el trol anterior.
Es necesario revertir cuanto antes todo desde el nefasto Zapatero, eliminar la "ley de memoria historica" "ley de memoria democratica" "leyes de genero" todo a la puta mierda,
creo que nos sale más a cuenta hacer borrón y constitución nueva.