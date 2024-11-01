edición general
Denuncia conjunta en Fiscalía contra Abascal (Vox) por pedir hundir el Open Arms

Podemos, Sumar, CCOO y UGT, entre otras organizaciones políticas y sociales, han presentado este viernes en la Fiscalía de Canarias una denuncia dirigida al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Ortiz. Piden que se investigue por delito de odio al líder de Vox, Santiago Abascal, por haber pedido que se hunda el barco humanitario Open Arms.

8 comentarios
Mltfrtk #8 Mltfrtk
Los nazis están en contra de la tipificación de los delitos de odio, porque son unos sacos de mierda.
Abascal es un fascista psicópata, un elemento peligroso que debe ser detenido y encerrado en una prisión para ser reeducado hasta su total reinsercion.
Kantinero #2 Kantinero
Este caso no se lo van a dar al Pelucas porque anda liadíssimo con la macrocausa Begoña
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
No me gusta la configuración que tienen los delitos de odio. Soy de los que abogan por retirar el delito de blasfemia y no puedo defender otro cortapisas a la libertad de expresión aún mayor y más dependiente aún de la ventana de Overton.
PD: Con esto no entro a valorar en ningún caso la Memoria Histórica o la Ley de Violencia de Género como quiere enturbiar el trol anterior.
#1 Grandpiano *
Esta denuncia no va a ir a ningún sitio. Aparte de estar protegido por la inmunidad como diputado, lo que dijo es que había que requisarlo y hundirlo, y eso no encaja ni de lejos en ningún tipo penal. Me cuesta creer incluso que sea admitida a trámite.
Tito_Keith #6 Tito_Keith
#1 puede entrar en delito de odio. De todas maneras no le va a pasar nada y si le pasara sería una multa muy barata en conparación con la publicidad que gana. 'El estado contra nosotros', 'Nos tienen miedo', etc
Castigadordepagascalers #5 Castigadordepagascalers
Al que hay hundir es al soplapollas máximo de pagascal. Lo antes posible por el bien de la humanidad y de la biosfera. :popcorn:
Professor #3 Professor *
La ley de delitos de odio , al igual que la ley mordaza, son una aberración democrática pensadas para censurar las opiniones discordantes.

Es necesario revertir cuanto antes todo desde el nefasto Zapatero, eliminar la "ley de memoria historica" "ley de memoria democratica" "leyes de genero" todo a la puta mierda,

creo que nos sale más a cuenta hacer borrón y constitución nueva.
Tito_Keith #7 Tito_Keith
#3 republicana, imagino
