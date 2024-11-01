edición general
Denuncia las condiciones para cambiar a su hija en Murcia por falta de aseos adaptados

«Para las personas con discapacidad no es justo» El deportista y pediatra Joaquín Susmozas tuvo que atenderla en los soportales de la Catedral tras participar con ella en la maratón

