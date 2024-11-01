Dentro del imperio multimillonario de los residuos electrónicos de la India [ENG]  

India es el tercer mayor productor mundial de residuos electrónicos: 1,75 millones de toneladas en 2024, un 75% más que 5 años antes. El 60% no se recicla, un problema medioambiental y una oportunidad financiera. También importa residuos electrónicos de países como Yemen, EE.UU. y Rep. Dominicana. Tienen materias primas recuperables: oro, plata, cobre y tierras raras. Gracias a la regulación gubernamental, se puede ganar dinero procesando materiales reciclados, una industria 1.560 millones de $ en 2023, a un alto coste humano y medioambiental.