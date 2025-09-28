edición general
2 meneos
28 clics
Dentro de los grupos ‘incels’ de México: “La conversación más larga que he tenido con una chica es de un minuto. Les doy asco”

Dentro de los grupos ‘incels’ de México: “La conversación más larga que he tenido con una chica es de un minuto. Les doy asco”

El asesinato de un alumno dentro de un CCH saca a la luz un universo digital cargado de soledad y machismo, en el que se refugian miles de jóvenes

| etiquetas: incel , asesinato , méxico , mujeres , agresion , extrema derecha , machismo
2 0 0 K 30 actualidad
5 comentarios
2 0 0 K 30 actualidad
SMaSeR #2 SMaSeR
*Natalia se unió al chat

Juan: Hola
Natalia: Hola
Juan: Me encantaría follarte por el culo mientras haces la cena

*Natalia abandonó el chat
1 K 18
#1 BoosterFelix *
Entonces no eches la culpa a la chica, echa la culpa a tus padres.

Aunque no creo que lo hagas, porque tú también defiendes como un derecho el poder hacer nacer a tus hijos en la pobreza o la precariedad.
1 K -1
SMaSeR #3 SMaSeR *
#1 Mejor aun, échale la culpa a los padres de ella.
0 K 8
#4 BoosterFelix
#3 No creo que a ti te gustase que una hija tuya tuviese que tragar con un feo.
1 K 17
SMaSeR #5 SMaSeR *
#4 Feo?, presupones que la conversación corta es por feo y no por degenerado?, si fuese por feo no habría iniciado ni la conversación.
A mi me la sopla que sea feo, mientras sea buena persona y la quiera. No hace falta mas.
1 K 28

menéame