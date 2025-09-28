·
Dentro de los grupos 'incels' de México: "La conversación más larga que he tenido con una chica es de un minuto. Les doy asco"
El asesinato de un alumno dentro de un CCH saca a la luz un universo digital cargado de soledad y machismo, en el que se refugian miles de jóvenes
incel
asesinato
méxico
mujeres
agresion
extrema derecha
machismo
actualidad
actualidad
#2
SMaSeR
*Natalia se unió al chat
Juan: Hola
Natalia: Hola
Juan: Me encantaría follarte por el culo mientras haces la cena
*Natalia abandonó el chat
#1
BoosterFelix
*
Entonces no eches la culpa a la chica, echa la culpa a tus padres.
Aunque no creo que lo hagas, porque tú también defiendes como un derecho el poder hacer nacer a tus hijos en la pobreza o la precariedad.
#3
SMaSeR
*
#1
Mejor aun, échale la culpa a los padres de ella.
#4
BoosterFelix
#3
No creo que a ti te gustase que una hija tuya tuviese que tragar con un feo.
#5
SMaSeR
*
#4
Feo?, presupones que la conversación corta es por feo y no por degenerado?, si fuese por feo no habría iniciado ni la conversación.
A mi me la sopla que sea feo, mientras sea buena persona y la quiera. No hace falta mas.
