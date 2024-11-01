Delta pagará 79 millones de dólares tras arrojar combustible que cayó sobre escuelas del condado de Los Ángeles. (ENG)

El incidente ocurrió el 14 de enero de 2020, cuando, poco después del despegue, un vuelo de Delta con destino a Shanghái “perdió empuje” y tuvo que regresar a LAX debido a un problema en un motor. Mientras realizaba su regreso de emergencia, el Vuelo 89 de Delta arrojó hasta 15.000 galones de combustible sobre zonas densamente pobladas, alcanzando ciudades y escuelas alrededor de las 11:47 de la mañana de ese día.