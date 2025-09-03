Delincuencia en mínimos históricos. Un poco de contexto

El 2 de septiembre de 2025, durante un programa de debate en RTVE, el periodista Javier Ruiz mostró una gráfica que, a simple vista, dejaba poco espacio a la interpretación: una caída espectacular de la delincuencia en España entre 2023 y 2024, casi tan brusca como el desplome registrado en 2020 durante el confinamiento por la pandemia. El problema es que la imagen no contaba toda la historia. En 2024, el Ministerio del Interior cambió la metodología: decidió separar los delitos convencionales de los ciberdelitos.