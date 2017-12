El delegado del Gobierno en Murcia: “El Mar Menor es apto para el baño y no hay problema de contaminación”

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, defiende que las aguas del Mar Menor "son aptas para el baño y que no hay problema de contaminación", lo que hay "es un exceso de nitratos -abonos agrícolas-, favoreciendo a su llegada al mar que las microalgas florezcan dando el tono verdoso al agua", que "no nos es de grato, pero que no tiene ningún problema para la salud pública".