×
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
23
clics
Delcy Rodríguez suaviza el tono e «invita» a EE UU a «trabajar juntos» en Venezuela
Trump reitera a la nueva líder interina del país que «nosotros mandamos» y que la fuerza aeronaval estadounidense «está preparada» para un segundo ataque tras la detenció
|
etiquetas
:
delcy rodríguez
,
venezuela
,
trump
7
2
0
K
90
actualidad
12 comentarios
#2
soberao
Feijoo también suaviza el tono e "invita" a Trump a "trabajar juntos" para reconocer a Edmundo, alias el Biden venezolano, como presidente de Venezuela.
2
K
48
#7
D303
#2
Pero quien esta más gaga Biden o Edmundo?
0
K
9
#11
soberao
#7
Trump y su escuadrón de Cristofascistas. Sin duda alguna.
1
K
2
#3
pip
El tono suave normal y conciliador que puedes esperar a las 48h de que un ejército extranjero te bombardeé y te secuestre al presidente. El típico incidente diplomático, ese embajador que se calentó la boca, esas fricciones normales... pelillos a la mar, hombre.
Qué más da todo. Estamos en la era de los 15 segundos máximos de atención continuada, aquí ya nada importa. Para que perder el tiempo en disimular.
1
K
24
#6
pepel
*
#0
www.meneame.net/story/delcy-rodriguez-invito-estados-unidos-trabajar-c
0
K
18
#10
gale
El punto flojo de la operación es que va a ser difícil que no se considere a Delcy una traidora del chavismo.
0
K
10
#12
Expat_Guinea_Ecuatorial
#10
Eso es un punto a su favor mas que en contra
0
K
11
#8
Spirito
También, como ya se baraja, pudiera ser algo orquestado por el propio Maduro para dejar el poder, quedar como un héroe ante su pueblo y disfrutar de una jubilación dorada.
Y, dadas las circunstancias, parece bastante plausible.
0
K
9
#9
Horkid
Inteligente, como Shu Tzu dice en el Arte de la guerra":
No entables batalla si no tienes suficientes fuerzas para ganarla"
0
K
9
#4
CharlesBrowson
Hienas todes
0
K
7
#5
endy
*
Tiene 25 millones de razones para trabajar juntos
0
K
7
#1
Aguarrás
Si papito.
Traidora es poco...
4
K
-21
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
