Delcy Rodríguez suaviza el tono e «invita» a EE UU a «trabajar juntos» en Venezuela

Trump reitera a la nueva líder interina del país que «nosotros mandamos» y que la fuerza aeronaval estadounidense «está preparada» para un segundo ataque tras la detenció

Feijoo también suaviza el tono e "invita" a Trump a "trabajar juntos" para reconocer a Edmundo, alias el Biden venezolano, como presidente de Venezuela.
#2 Pero quien esta más gaga Biden o Edmundo?
#7 Trump y su escuadrón de Cristofascistas. Sin duda alguna.
El tono suave normal y conciliador que puedes esperar a las 48h de que un ejército extranjero te bombardeé y te secuestre al presidente. El típico incidente diplomático, ese embajador que se calentó la boca, esas fricciones normales... pelillos a la mar, hombre.

Qué más da todo. Estamos en la era de los 15 segundos máximos de atención continuada, aquí ya nada importa. Para que perder el tiempo en disimular.
El punto flojo de la operación es que va a ser difícil que no se considere a Delcy una traidora del chavismo.
#10 Eso es un punto a su favor mas que en contra
También, como ya se baraja, pudiera ser algo orquestado por el propio Maduro para dejar el poder, quedar como un héroe ante su pueblo y disfrutar de una jubilación dorada.

Y, dadas las circunstancias, parece bastante plausible.
Inteligente, como Shu Tzu dice en el Arte de la guerra": No entables batalla si no tienes suficientes fuerzas para ganarla"
Hienas todes xD
Tiene 25 millones de razones para trabajar juntos
Si papito. :roll: :troll:
Traidora es poco...
