Delcy Rodríguez, de revolucionaria a la órbita de Trump

Rodríguez, hija de un guerrillero, empezó como agitadora. Luego viró para reactivar una economía devastada, lo que la convirtió en vital para los planes estadounidenses de dirigir Venezuela.

jm22381 #2 jm22381
Ere una trumpeeeeraaaaa!!! </voz_de_Melody> ♫♬♪
salteado3 #3 salteado3 *
#2 No necesitabas ni aclaración...
y añado:

trumpeeeeraaaaa!!!
trumpeeeeraaaaa!!!
vamos a robar! ♫♬♪

xD
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Trumperialista!!
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
chavista, sin mas
