Delcy Rodríguez designa una comisión de alto nivel para intentar obtener la liberación de Maduro

a presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado una comisión para intentar lograr la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro, tras su captura el pasado sábado en una operación especial del Ejército de los Estados Unidos en Caracas. El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, ha indicado que durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, la primera que se ha celebrado con Rodríguez ejerciendo las funciones de presidenta de Venezuela, han sido creadas dos comisiones...
- Trump dice que están en contacto con Delcy y dice que colabora
- Luego amenazan a Delcy con volver a bombardear si no da acceso al petróleo, tras decir que colabora con ellos...
- Delcy siempre ha dicho que Maduro es el único presidente
Típicas maniobras de un país invasor para desestabilizar y los idiotas haciéndole el juego al invasor.
No, ella no es la que va a vender el país ni es la infiltrada que ha vendido a Maduro por mucho que insista el prrogrerío mediático que está vendiendo ese relato con tal de tratar de tapar que el chavismo sigue controlando el país y que EEUU ahora mismo sólo está haciendo una vez más el ridículo y que si quiere el petroleo va a tener que cogerlo por la fuerza.
En cualquier asquerosa manifestación, no hay venezolanos. No los hay por que maduro es un asesino, han muerto cuentos de personas manifestandose contra maduro
La época de Maduro ya se terminó, lo único que queda por saber es si el próximo Gobierno va a seguir siendo una dictadura o no.
Se han quedado sin su amado líder y ahora no saben cómo mantener el tinglado mientras negocian con Estados Unidos a escondidas