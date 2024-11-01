Delcy Rodríguez designa una comisión de alto nivel para intentar obtener la liberación de Maduro

a presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado una comisión para intentar lograr la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro, tras su captura el pasado sábado en una operación especial del Ejército de los Estados Unidos en Caracas. El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, ha indicado que durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, la primera que se ha celebrado con Rodríguez ejerciendo las funciones de presidenta de Venezuela, han sido creadas dos comisiones...