Delcy Rodríguez designa una comisión de alto nivel para intentar obtener la liberación de Maduro

a presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado una comisión para intentar lograr la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro, tras su captura el pasado sábado en una operación especial del Ejército de los Estados Unidos en Caracas. El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, ha indicado que durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, la primera que se ha celebrado con Rodríguez ejerciendo las funciones de presidenta de Venezuela, han sido creadas dos comisiones...

Comentarios destacados:    
Lenari #3 Lenari
"Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión"
Napoleon Bonaparte

:-D
#7 tpm1
#3 No hay constancia de que Napoleón dijera esa frase.
Battlestar #10 Battlestar
#7 Pero dijera quien lo dijera, se entiende la idea-
TooBased #14 TooBased *
#10 Se entiende el invent con información siempre de EEUU.

- Trump dice que están en contacto con Delcy y dice que colabora
- Luego amenazan a Delcy con volver a bombardear si no da acceso al petróleo, tras decir que colabora con ellos...
- Delcy siempre ha dicho que Maduro es el único presidente

Típicas maniobras de un país invasor para desestabilizar y los idiotas haciéndole el juego al invasor.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Haciendo el paripe para quedar como la buena del chiringuito que se ha montado.
Harkon #9 Harkon
#2 Delcy es hija de revolucionarios marxistas y hermana de Jorge Rodríguez, Pte. AN. Su padre, fundador de la Liga Socialista, fue torturado y asesinado por la CIA. Fue ministra y presidenta de la ANC (2017–18) con Nicolás Maduro.

No, ella no es la que va a vender el país ni es la infiltrada que ha vendido a Maduro por mucho que insista el prrogrerío mediático que está vendiendo ese relato con tal de tratar de tapar que el chavismo sigue controlando el país y que EEUU ahora mismo sólo está haciendo una vez más el ridículo y que si quiere el petroleo va a tener que cogerlo por la fuerza.
Amoniaco #6 Amoniaco
Me guataria saber que ganáis subiendo toda esta basura.
En cualquier asquerosa manifestación, no hay venezolanos. No los hay por que maduro es un asesino, han muerto cuentos de personas manifestandose contra maduro
#12 sorecer
#6 Y los que se manifiestan a favor de Trump en usa, las deportan... jodidos van los venezolanos
mmlv #11 mmlv
La única forma de liberar a Maduro sería actuando igual que el matón: asaltar la embajada yanqui, asesinar al personal y secuestrar al embajador y a su mujer y proponer un intercambio
#5 chavi
Mientras, vamos haciendo lo que ordene Su Majestad Trump
#4 diablos_maiq
¿Será una comisión Python? Abran apuestas.

examples-of.net/20-examples-of-high-level-language/
Don_Pixote #13 Don_Pixote *
#_9 "ni es la infiltrada que ha vendido a Maduro " :roll: :roll: , me recuerdas a Trotsky y el piolet
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pero a vuestro ritmo eh, a ritmo como hacemos las cosas aqui (guiño guiño codazo codazo) :troll:
#8 endy *
Menudo paripé, la verdad es que tragarse ese circo es de ingenuos.
La época de Maduro ya se terminó, lo único que queda por saber es si el próximo Gobierno va a seguir siendo una dictadura o no.
Se han quedado sin su amado líder y ahora no saben cómo mantener el tinglado mientras negocian con Estados Unidos a escondidas
