Por qué dejé de trabajar en el sistema de prueba y rastreo de Boris Johnson [ING]

No estamos altamente entrenados, hemos estado sentados sin hacer nada. Este programa no es adecuado para sacar a Gran Bretaña del encierro. El entrenamiento fue muy básico. Vimos algunas diapositivas sobre nuestro papel - el sitio web de salud pública que usaremos, y un guión de lo que teníamos que decir a la gente. Nos dijeron: no se salgan del guión, y si había algo que no podíamos responder, debíamos preguntar a nuestro supervisor.